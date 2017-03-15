Лига чемпионов. 1/8 финала. «Лестер» проходит «Севилью»

В первом матче «Лестер» проиграл в Испании со счетом 1:2 под руководством Клаудио Раньери. Сегодня «лисы» продолжили творить свою историю.

Лига чемпионов 2016/2017. 1/8 финала.

ЛЕСТЕР – СЕВИЛЬЯ – 2:0 (1:1)

Лесте. 15 марта.

Стадион: «Кинг Пауэр». 32262 зрителей.

Судья: Даниэле Орсато (Италия)

«Лестер»: Шмейхель, Симпсон, Хут, Морган, Фукс, Олбрайтон, Ндиди, Марез (Амарти, 90), Дринкуотер, Окадзаки (Слимани, 64), Варди.

«Севилья»: Рико, Рами, Пареха, Меркадо (Мариано, 46), Эскудеро, Сарабия (Йоветич, 46), Иборра, Н’Зонзи, Насри, Витоло, Бен-Йедер (Корреа, 68).

Голы: 1:0 – Морган (27), 2:0 – Олбрайтон (54).

Предупреждения: Насри (18), Витоло (59), Варди (74), Шмейхель (79), Ндиди (84), Марез (89).

Удаление: Насри (74).

Незабитый пенальти: Нзонзи (80).

8 (5) удары (в створ) 11 (3)

10 фолы 10

2 угловые 10

1 офсайды 0

31 % владение мячом 69

«Севилья» владела мячом на протяжении всего матча, но забить так и не смогла. В первом тайме капитан «Лестера» Морган отправил первый мяч в сетку ворот испанцев. Вторая половина встречи проходила по схожему сценарию, а англичане забили второй гол – Олбрайтон принял мяч в штрафной площади и пробил без шансов для голкипера «Севильи». На 74-ой минуте с поля был удален Самир Насри, но испанский клуб все же получил свой шанс перевести игру в дополнительное время. Это мог сделать Стивен Нзонзи, но Каспер Шмейхель отразил пенальти и стал главным героем матча.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»