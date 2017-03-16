Лига чемпионов. 1/8 финала. Гол Тьемуэ Бокайоко выводит «Монако» в 1/4 финала

Проиграв на «Этихаде» «Монако» нужно было выложиться на сто и забить минимум два мяча. Это и сделали Мбаппе, Фабиньо и Бокайоко обеспечив проход «монегасков» в 1/4 финала.
Лига чемпионов 2016/2017. 1/8 финала.
МОНАКО – МАНЧЕСТЕР СИТИ 3:1 (2:0)
Монако. 15 марта.
Стадион: «Луи II». 18000 зрителей.
Судья: Джанлука Рокки (Италия)
«Монако»: Субашич, Менди, Жемерсон, Раджи (Туре, 70), Сидибе, Лемар, Бакайоко, Фабиньо, Мбаппе (Моутинью, 81), Жермен, Силва.
«Манчестер Сити»: Кабальеро, Клиши (Ихеаначо, 84), Коларов, Стоунс, Санья, Фернандиньо, Сильва, Де Брейне, Стерлинг, Сане, Агуэро.
Голы: 1:0 – Мбаппе (8), 2:0 – Фабиньо (29), 2:1 — Сане (71), 3:1 — Бокайоко (77).
Предупреждения: Санья (11), Де Брейне (58), Бокайоко (59), Стерлинг (74).
5 (4) удары (в створ) 4 (2)
12 фолы 15
3 угловые 6
1 офсайды 4
48 % владение мячом 52
В первом тайме «монегаски» владели преимуществом и воплотили его в забитые мячи. Сначала отличился Килиан Мбаппе, а затем Фабиньо удвоил преимущество «Монако». В такой ситуации «Сити» просто обязан был идти вперед и забивать. Вторая половина осталась за английским счетом, правда, итоговый счет все-равно их не устроил. Субашич спасал свою команду раз за разом, а партнеры по команде помогали ему в этом. За 20 минут до конца отличился Лорой Сане и уже в трудной ситуации оказались хозяева. Через шесть минут «монегаски» получили право на штрафной, а проворнее всех в штрафной оказался Тьемуэ Бокайоко, который ударом головой послал мяч точно в угол ворот Вилли Кабальеро. «Монако» второй раз за последние два года проходит английские клубы на стадии 1/8 финала.
Фото: твиттер
Источник: Еженедельник «Футбол»