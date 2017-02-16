Лига чемпионов. 1/8 финала. «Бавария» уничтожает «Арсенал» и с огромным преимуществом готовится к ответному матчу в Лондоне

«Бавария» с удивительной легкостью разобралась с лондонским «Арсеналом». Кошмарный второй тайм в исполнении «канониров» практически лишает их шансов на продолжение борьбы за главный европейский трофей.

Лига чемпионов 2016/2017. 1/8 финала

«БАВАРИЯ» — «АРСЕНАЛ» — 5:1 (1:1)

Мюнхен. 15 февраля.

Стадион «Альянц-Арена».

Судья: Мажич Милорад (Сербия).

«Бавария»: Нойер, Лам, Хави Мартинес, Хуммельс, Алаба, Хаби Алонсо, Видаль, Роббен (Рафинья, 88), Тьяго, Дуглас Коста (Киммих, 84), Левандовски (Мюллер, 86).

«Арсенал»: Оспина, Бельерин, Мустафи, Косьельни (Габриэл, 49), Гиббс, Коклен (Жиру, 77), Джака, Ивоби (Уолкотт, 66), Озил, Окслейд-Чемберлен, Санчес.

Голы: 1:0 — Роббен (11), 1:1 — Санчес (30), 2:1 — Левандовски (53), 3:1 — Тьяго (56), 4:1 — Тьяго (63), 5:1 — Мюллер (88).

Предупреждения: Мустафи (15), Хуммельс (26), Санчес (33), Джака (61), Лам (83).

21 (10) Удары (в створ) 6 (6)

12 Фолы 11

9 Угловые 2

3 Офсайды 2

70 %Владения мячом 30

Лондонский «Арсенал» в очередной раз попал на «Баварию» в плей-офф Лиги чемпионов, и если к концу 1-го тайма «канониры» подошли с воодушевлением и надеждой на успех, то во второй половине встречи мюнхенский гранд устроил лондонцам настоящий мастер-класс, в результате которого «Бавария» практически решила задачу попадания в следующий раунд. Сильно критикуемый в этом сезоне Томас Мюллер поставил жирную точку в этом матче, заколотив последний мяч в сетку ворот «Арсенала», который, кстати, стал первым голом для немца в 2017 году во всех турнирах.

Фото: официальный твиттер-аккаунт «Баварии»

Источник: еженедельник «Футбол»