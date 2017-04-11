Лига чемпионов, 1/4 финала. «Ювентус» отправляет в ворота «Барселоны» три безответных мяча

Завершился первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов 2016/2017. «Ювентус» непредсказуемо разгромил «Барселону».

Лига чемпионов 2016/2017. 1/4 финала

ЮВЕНТУС — БАРСЕЛОНА — 3:0 (2:0)

Турин. 11 апреля.

Стадион «Ювентус Стэдиум».

Судья: Шимон Марциняк (Польша)

«Ювентус»: Буффон, Сандро, Кьеллини, Бонуччи, Алвес, Пьянич (Барцальи, 89), Хедира, Куадрадо (Лемина, 73), Дибала (Ринкон, 81), Манджукич, Игуаин.

«Барселона»: Тер Штеген, Пике, Матье (Гомеш, 46), Юмтити, Маскерано, Иньеста, Ракитич, С. Роберто, Месси, Суарес, Неймар.

Голы: 1:0 – Дибала (7), 2:0 — Дибала (22), 3:0 — Кьеллини (55).

Предупреждения: Алвес (28), Суарес (54), Иньеста (57), Манджукич (63), Хедира (74), Юмтити (90), Лемина (90).

11 (8) Удары (в створ) 10 (3)

21 Фолы 19

5 Угловые 8

1 Офсайды 0

34 % владения мячом 66

«Барселона» вновь устроила для себя безвыходную ситуацию перед ответным поединком на родном поле. Не прошло и семи минут, как форвард туринцев Паоло Дибала открыл счет в матче, а в середине тайма он же оформил дубль и увеличил отрыв. Позже лидер каталонцев Лионель Месси пытался сохранить интригу в первой игре четверьфинала ЛЧ: аргентинец забил гол престижа, но его не засчитали из-за офсайда. Во второй 45-минутке защитник «старой синьоры» Джорджио Кьеллини «похоронил» шансы испанцев на хороший результат, отправив третий мяч в ворота Тер Штегена. Сине-гранатовые так и не сумели забить важный гол и потерпели второе разгромное поражение в текущем плей-офф турнира.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»