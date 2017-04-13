Лига Чемпионов. 1/4 финала. «Реал» побеждает в Мюнхене

Завершился первый четвертьфинальный матч в паре «Бавария» — «Реал». «Сливочные» одержали победу благодаря дублю Роналду.

Лига Чемпионов. 1/4 финала.

БАВАРИЯ — РЕАЛ — 1:2 (1:0)

Мюнхен. 12 апреля.

Стадион: «Альянц-Арена». 73000 зрителей.

Судья: Никола Риццоли (Болонья, Италия)

«Бавария»: Нойер, Боатенг, Алаба, Лам, Мартинес, Рибери (Д. Коста, 65), Видаль, Тьяго Алькантра, Хаби Алонсо (Бернат, 64), Роббен, Мюллер (Коман, 81).

«Реал»: К. Навас, Марсело, Начо, Карвахаль, Серхио Рамос, Модрич (Ковачич, 90), Кроос, Касемиро, Бэйл (Асенсио, 59), Роналду, Бензема (Хамес Родригес, 83).

Голы: 1:0 – Видаль (25), 1:1 – Роналду (47), 1:2 – Роналду (77).

Незабитый пенальти: Видаль (45).

Предупреждения: Кроос (44), Карвахаль (45), Хаби Алонсо (47), Мартинес (58), Видаль (90).

Удаление: Мартинес (2-я ж.к., 61).

6 (3) Удары (в створ) 19 (13)

8 Угловые 4

3 Офсайды 4

10 Нарушения 14

3 Предупреждения 2

49% Владение мячом 51%

Первый тайм этой встречи был ознаменован полным доминированием мюнхенской «Баварии». Гол и незабитый пенальти Видаля оставляли ощущение на продолжение немецкого праздники и в тайме втором. Но быстрый гол Роналду после перерыва вкупе с двумя желтыми карточками Мартинеса на все том же нестареющем португальце перевесил чашу весов в сторону «Реала». Второй гол Криштиану на 77-й минуте довершил картину происходящего: «Бавария» едет в Мадрид в статусе аутсайдера этой пары.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»