Лига чемпионов. 1/4 финала. «Монако» снова обыграл «Боруссию» и вышел в полуфинал

Дортмундская «Боруссия» на выезде не смогла переиграть «Монако» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Теперь монегаски будут играть в полуфинале.
Лига чемпионов. 1/4 финала.
МОНАКО— БОРУССИЯ— 3:1 (2:0)
Монако. 19 апреля.
Стадион: «Луи II».
Судья: Дамир Скомина (Словения)
«Монако»: Субашич, Жемерсон, Туре, Глик, Менди, Моутинью, Бакайоко, Силва (Раджи, 90) Лемар, Фалькао (Дирар, 49), Мбаппе.
«Боруссия»: Бюрки, Пищек, Папастатопулос, Гинтер, Геррейро (Пулишич, 74) Вайгль, Шахин (Шмельцер, 46), Дурм (Дембеле, 27), Кагава, Ройс, Обамейянг.
Голы: 1:0 —Мбаппе (3), 2:0 — Фалькао (17), 2:1 — Ройс (48), 3:1 — Жармен (81)
12 (7) Удары (в створ) 10 (8)
5 Угловые 3
2 Офсайды 2
15 Фолы 8
41 % владения мячом 59
Первый матч — 2:3
«Монако» продолжил свой поход в Лиге чемпионов, обыграв дортмундскую «Боруссию» в 1/4. Монегаски по сути решили исход противостояния уже в первые двадцать минут игры. После вылета «Лестера» из турнира, «Монако» остается, пожалуй, главной сенсацией этого розыгрыша, и теперь будет биться за путевку в финал. «Боруссия» же показала очень неубедительную игру, сумев забить лишь однажды.
Фото: Global Look Press
Источник: Еженедельник «Футбол»