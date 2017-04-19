Лига чемпионов. 1/4 финала. «Монако» снова обыграл «Боруссию» и вышел в полуфинал

Дортмундская «Боруссия» на выезде не смогла переиграть «Монако» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Теперь монегаски будут играть в полуфинале.

Лига чемпионов. 1/4 финала.

МОНАКО— БОРУССИЯ— 3:1 (2:0)

Монако. 19 апреля.

Стадион: «Луи II».

Судья: Дамир Скомина (Словения)

«Монако»: Субашич, Жемерсон, Туре, Глик, Менди, Моутинью, Бакайоко, Силва (Раджи, 90) Лемар, Фалькао (Дирар, 49), Мбаппе.

«Боруссия»: Бюрки, Пищек, Папастатопулос, Гинтер, Геррейро (Пулишич, 74) Вайгль, Шахин (Шмельцер, 46), Дурм (Дембеле, 27), Кагава, Ройс, Обамейянг.

Голы: 1:0 —Мбаппе (3), 2:0 — Фалькао (17), 2:1 — Ройс (48), 3:1 — Жармен (81)



12 (7) Удары (в створ) 10 (8)

5 Угловые 3

2 Офсайды 2

15 Фолы 8

41 % владения мячом 59

Первый матч — 2:3

«Монако» продолжил свой поход в Лиге чемпионов, обыграв дортмундскую «Боруссию» в 1/4. Монегаски по сути решили исход противостояния уже в первые двадцать минут игры. После вылета «Лестера» из турнира, «Монако» остается, пожалуй, главной сенсацией этого розыгрыша, и теперь будет биться за путевку в финал. «Боруссия» же показала очень неубедительную игру, сумев забить лишь однажды.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»

