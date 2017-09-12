Лига чемпионов. 1-й тур. Результаты матчей

Завершился первый из двух игровых дней 1-го тура Лиги чемпионов. «Барселона» уничтожила «Ювентус», Мбаппе и Неймар забили дебютные голы за «ПСЖ» в ЛЧ, а «Челси» разгромил «Карабах».

Бавария (Германия) — «Андерлехт» (Бельгия) — 3:0 (1:0)

(Левандовски, 12 — с пенальти, Тиаго, 65, Киммих, 90).

«Барселона» (Испания) — «Ювентус» (Италия) — 3:0 (1:0)

(Месси, 45, Ракитич, 56, Месси, 69).

«Бенфика» (Португалия) — «ЦСКА» (Россия) — 1:2 (0:0)

(Сеферович, 50; Витиньо, 63 — с пенальти, Жамалетдинов, 71).



«Манчестер Юнайтед» (Англия) — «Базель» (Швейцария) — 2:0 (1:0)

(Феллайни, 35, Лукаку, 53, Рэшфорд, 84).

«Олимпиакос» (Греция) — «Спортинг» (Португалия) — 2:3 (0:2)

(Думбия, 2, Мартинш, 13, Фернандеш, 43; Пардо, 90, Пардо, 90).

«Рома» (Италия) — «Атлетико» (Испания) — 0:0 (0:0).

«Селтик» (Шотландия) — «ПСЖ» (Франция) — 0:5 (0:3)

(Неймар, 19, Мбаппе, 34, Кавани, 40 — с пенальти, Лустиг, 83 — в свои ворота, Кавани, 85).

«Челси» (Англия) — «Карабах» (Азербайджан) — 6:0 (2:0)

(Педро, 5, Дзаппакоста, 30, Аспиликуэта, 55, Бакайоко, 71, Батшуайи, 76, Медведев, 82 — в свои ворота).

Фото: Официальный твиттер «ПСЖ»

Источник: Еженедельник «Футбол»