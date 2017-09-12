Лига чемпионов. 1-й тур. ЦСКА увозит три очка из Лиссабона

Завершился первый матч ЦСКА в групповом этапе Лиги чемпионов. Армейцы обыграли «Бенфику» в Лиссабоне и увезли три очка.

Лига чемпионов 2017/18. Групповой этап. 1-й тур

БЕНФИКА— ЦСКА — 1:2 (0:0)

Лиссабон. 12 сентября.

Стадион «Эштадиу да Луш». 52938 зрителей

Судья: Альберто Ундиано Мальенко (Испания)

Бенфика: Бруну Варела, Луизао, Гримальдо (Габриэль, 77), Алмейда, Лопес (Силва, 89), Сальвио, Аугусто, Пицци, Живкович, Сеферович, Жонас (Хименес, 70).

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Березуцкий, Щенников, Березуцкий, Вернблум, Головин (Кучаев, 87), Дзагоев (Натхо, 77), Фернандес, Оланаре (Жамалетдинов, 67), Витиньо.

Голы: 1:0 — Сеферович (50), 1:1 — Витиньо (63 — с пенальти), 1:2 — Жамалетдинов (71).

Предупреждения: Головин (43), Алмейда (63), Дзагоев (73), Вернблум (75), Сеферович (80).

19 (4) Удары (в створ) 15 (7)

7 Фолы 13

3 Угловые 4

0 Офсайды 3

72 %Владения мячом 28

Армейцы подошли к матчу против «Бенфики» с отвратительной статистикой: ЦСКА не выигрывали 10 матчей группового этапа ЛЧ подряд. Однако любая статистика поправима. Во втором тайме новичок «Бенфики» Харис Сеферович помог Игорю Акинфееву обновить антирекорд: голкипер пропустил в 40-м матче группового этапа Лиги чемпионов подряд. Спустя 13 минут Андре Алмейда привез пенальти в свои ворота игрой рукой, а Витиньо воспользовался возможностью. Дальше — больше. Вышедший на замену Тимур Жамалетдинов тут же вывел «коней» вперед. В результате — 1:2 в Лиссабоне, и ЦСКА увозят с собой три очка.

Фото: официальный твиттер ЦСКА

Источник: Еженедельник «Футбол»