Лига чемпионов. 1/8 финала. Первые матчи. «Севилья» и «МЮ» разошлись миром, «Шахтер» одолел «Рому»

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Погба Санчес Банега

В 1/8 финала Лиги чемпионов «Севилья» дома померялась силами с «Манчестер Юнайтед», а «Рома» прилетела в Харьков на встречу с донецким «Шахтером».

На арене «Рамон Санчес Писхуан», где выясняли отношения испанский и английский клубы, забитых мячей зафиксировано не было. «Севилья» активно и разнообразно атаковала, но вратарь гостей Давид де Хеа был непробиваем и отстоял для своей команды ничью — 0:0.

«Шахтер» в статусе хозяина поля одержал волевую победу над «Ромой» со счетом 2:1. На гол 20-летнего полузащитника «волков» Дженгиза Ундера «горняки» ответили точными ударами Факундо Феррейры и Фреда.

Ответные встречи между этими командами состоятся 13 марта.

Фото: Global Look Press
Источник: Еженедельник «Футбол»

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