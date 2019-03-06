Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч. «Порту» в дополнительное время обыграл «Рому»

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА португальский «Порту» дома играл с итальянской «Ромой». «Драконы» победили и прошли в следующий этап соревнования.

Лига чемпионов. 1/8 финала.

ПОРТУ (ПОРТУГАЛИЯ) — РОМА (ИТАЛИЯ) — 3:1 (1:1)

Порту. 6 марта.

Стадион «Драгау».

Судья: Джюнейт Чакыр (Турция).

«Порту»: Касильяс, Милитао (Перейра, 103), Теллес, Фелипе, Пепе, Эррера, Данилу, Отавио (Эрнани, 94), Корона (Браими, 69), Тикиньо (Фернандо, 78), Марега.

«Рома»: Ольсен, Карсдорп (Флоренци, 55), Коларов, Жезус, Манолас, Маркано (Кристанте, 76), Н’Зонзи, Де Росси (Пеллегрини, 45 (Шик, 96)), Дзаньоло, Перотти, Джеко.

Голы: 1:0 — Тикиньо (26), 1:1 — Де Росси (37, с пенальти), 2:1 — Марега (52), 3:1 — Теллес (117, с пенальти).

Предупреждения: Дзаньоло (15), Эррера (18), Данилу (45), Карсдорп (55), Джеко (58), Пепе (58), Пеллегрини (81), Флоренци (116), Теллес (117).

28 (9) удары (в створ) 15 (1)

19 фолы 20

10 угловые 8

1 офсайды 2

59 % владения мячом 41

В первом тайме активнее атаковал «Порту», что и вылилось в гол Тикиньо, отправившего мяч в пустой угол ворот после прострела форварда португальцев Мареги. Спустя некоторое время Милитао сбил полузащитника «Ромы» Перотти в своей штрафной, за что португальский клуб был наказан одиннадцатиметровым ударом. Капитан римлян Де Росси с пенальти переиграл Касильяса. Еще до окончании первой половины встречи гости произвели первую замену — из-за травмы игру не смог продолжить Де Росси, на перерыв команды ушли с равным счетом. А вскоре после начала второго тайма хозяева восстановили свое преимущество: гол с навеса Короны забил малиец Марега. До конца основного времени матча соперники больше не забивали. Так как общий счет по итогам двух матчей, а так же количество голов, забитых в гостях, у обоих соперников оказались равными, игра перешла в овертайм. Первый дополнительный тайм прошел без забитых мячей, а за несколько минут до окончания второго овертайма пенальти был назначен уже в ворота римского клуба: после просмотра видеоповтора был определен фол со стороны игрока римлян Флоренци. Защитник «драконов» Теллес «с точки» не промахнулся. На последних минутах игры после одного из игровых эпизодов в штрафной хозяев видеоповтор запросил тренерский штаб «волков», но арбитр не усмотрел оснований для назначения пенальти. «Порту» больше не пропустил, довел матч до победы и вышел в 1/4 финала ЛЧ. Впервые в истории Лиги чемпионов командой была использована 4-ая замена в дополнительное время, ее произвела «Рома».

Первый матч: «Рома» — «Порту» 2:1

Фото: оф. «твиттер» ФК «Порту»

Источник: еженедельник «Футбол»