Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч. «Барселона» с крупным счетом обыграла «Лион»

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА испанская «Барселона» принимала французский «Лион». Сине-гранатовые разгромили «ткачей» и вышли в следующий этап турнира.

Лига чемпионов. 1/8 финала.

БАРСЕЛОНА (ИСПАНИЯ) — ЛИОН (ФРАНЦИЯ) — 3:1 (1:1)

Барселона. 13 марта.

Стадион «Камп Ноу». 92346 зрителей.

Судья: Шимон Марциняк (Польша).

«Барселона»: Тер Штеген, Альба, Пике, Лангле, Серхи Роберто (Семеду, 83), Бускетс, Ракитич, Артур (Видаль, 74), Коутиньо (У. Дембеле, 70), Суарес, Месси.

«Лион»: Лопеш (Горжелен, 34), Дюбуа, Менди (Корне, 77), Марсал, Марсело, Денайер, Тусар, Н’Домбеле, Депай (Траоре, 73), М. Дембеле, Фекир.

Голы: 1:0 — Месси (18, с пенальти), 2:0 — Коутиньо (31), 2:1 — Тусар (58), 3:1 — Месси (78), 4:1 — Пике (81), 5:1 — У. Дембеле (86)

Предупреждения: Маркал (33), М. Дембеле (45), Лангле (49)

20 (9) удары (в створ) 10 (2)

11 фолы 18

6 угловые 6

4 офсайды 2

53 % владения мячом 47

С первых минут матча «Барселона» активно атаковала, что привело к фолу защитника гостей Денайера в собственной штрафной и назначения пенальти в ворота «Лиона». Одиннадцатиметровый удар «парашютом» по центру ворот реализовал Месси. Спустя четверть часа каталонцы удвоили свое преимущество: с передачи Суареса мяч в пустые ворота забил Коутиньо. Незадолго до перерыва замена потребовалась получившему травму вратарю «ткачей» Лопешу, вместо него на поле появился резервный голкипер Горжелен. Во втором тайме французы отыграли один мяч благодаря Тусару, с лета пробившего точно в угол после выноса из штрафной «Барселоны». Но спустя некоторое время хозяева снова повели в два мяча — обыграв двух защитников, дубль офрмил Месси. Буквально через несколько минут сине-гранатовые забили 4-й гол — прострел Месси замкнул Пике, а довершил разгром Дембеле, поразивший ворота с паса все того же Месси, сделавшего ассистентский хет-трик. «Барселона» побеждает и выходит в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Первый матч: «Лион» — «Барселона» 0:0

Фото: оф. «твиттер» ФК «Барселона»

Источник: еженедельник «Футбол»