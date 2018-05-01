Лига чемпионов, 1/2 финала. «Реал» вышел в финал благодаря ничьей с «Баварией»

Состоялся ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Баварией». «Сливочные» сумели выйти в финал турнира благодаря результативной ничьей.

Лига чемпионов. 1/2 финала

РЕАЛ — БАВАРИЯ — 2:2 (1:1)

Мадрид. 1 мая.

Стадион «Сантьяго Бернабеу».

Судья: : Джюнейт Чакыр (Турция)

«Реал»: Навас, Рамос, Варан, Марсело, Васкес, Модрич, Ковачич (Каземиро, 73), Кроос, Асенсио (Насо, 88), Роналду, Бензема (Бэйл, 72).

«Бавария»: Ульрайх, Киммих, Зюле, Хуммельс, Алаба, Толиссо (Вагнер, 74), Тьяго Алькантара, Мюллер, Хамес (Мартинес, 84), Рибери, Левандовски.

Голы: 0:1 — Киммих (3), 1:1 — Бензема (11), 2:1 — Бензема (46), 2:2 — Хамес (63).

Предупреждения: Модрич (62), Васкес (65), Варан (88), Каземиро (89).

10 (4) удары (в створ) 19 (14)

11 фолы 10

6 угловые 11

1 офсайды 0

40 % владения мячом 60

Первый матч — 2:1

«Бавария» начала активно атаковать со стартового свистка и открыла счет уже на 3-й минуте: после удачного навеса от Мюллера мяч от Толлисо отскочил к Киммиху, и тот расстрелял ворота Наваса. Этот гол стал для Йозуа уже вторым в этом полуфинальном противостоянии. Однако уже через 8 минут Бензема сравнял счет, головой замкнув навесную передачу Марсело на дальнюю штангу. Карим забил впервые с 31 марта: в последний раз француз отмечался голом в матче чемпионата Испании против «Лас-Пальмаса». До конца первого тайма шансы выйти вперед были у обеих команд, но на перерыв футболисты отправились при ничейном счете. В конце 45-минутки арбитр не увидел попадания мяча в не прижатую руку Марсело в собственной штрафной. А уже на первых секундах второго тайма голкипер немцев Ульрайх: Толиссо отпасовал назад, а вратарь стелился под то, чтобы взять мяч рукой. Но Свен пропустил мяч, который выкатился на Бензема, Мюнхенцы сразу же завладели инициативой, и ответный гол Хамеса был забит на 63-й минуте. Но в оставшееся время Навас несколько раз спас свою команду эффектными сэйвами, благодаря чему королевский клуб удержал ничью. За последние пять розыгрышей Лиги чемпионов «сливочные» вышли в финал этого еврокубка в четвертый раз.

Фото: официальный твиттер ФК «Бавария»

Источник: Еженедельник «Футбол»