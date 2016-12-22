Летом Тибо Куртуа перейдет в «Реал»

Бельгийский голкипер лондонского «Челси» Тибо Куртуа сменит клуб в летнее трансферное окно. Об этом сам вратарь сообщил футболистам английской команды.

По ифнормации СМИ, 24-летний футболист уже согласовал со «сливочными» условия личного контракта. Также бельгиец рассказал о своем будущем переходе всем игрокам и тренерскому штабу «Челси». Ранее голкипер выступал в Испании. С 2011 по 2014 годы Тибо на правах аренды выступал за мадридский «Атлетико».

Конртакт с «аристократами» у Куртуа действует до 2019 года. В английский клуб игрок перешел в 2011 году.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca