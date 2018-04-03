Леонид Слуцкий: «В юности ставил эксперименты с алкоголем, но это абсолютно не мое»

Экс-тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий вспомнил свои юношеские годы. И рассказал о том, что не употребляет алкоголь в большом количестве.

– Ты когда-нибудь депрессию пытался снимать с помощью алкоголя? Не напиваясь в хлам, а просто выпивая больше своей дозы? Я никогда не видел, чтобы ты больше бокала вина выпивал.

– Нет, это не мое абсолютно. В юности, как, я думаю, и все, в студенческие годы я эксперименты с алкоголем ставил.

Если я где-то перебирал, у меня шла естественная физиологическая реакция, и я опять был трезв. В общем, продукт использовался всегда зря (смеется).

Плюс мне это никогда не доставляло удовольствия. Я могу радоваться, шутить, улыбаться, петь, танцевать на каких-то праздниках и без алкогольного допинга.

Мне это не поможет – это раз. Во-вторых, я разговаривал с Моуринью и Фергюсоном по поводу депрессии. И все в один голос говорят – радуйся, что она у тебя есть, потому что это сподвигает тебя к каким-то достижениям, – сказал Слуцкий.

Источник: «Foot’больные люди»

Фото: Global Look Press