Леонид Слуцкий подписал контракт с голландским «Витессом»

«Витесс» официально объявил о назначении российского специалиста Леонида Слуцкого на пост главного тренера. Стороны заключили контракт на два года.



Слуцкий подписал контракт с голландским «Витессом». Соглашение вступит в силу летом и рассчитано на два года. К штабу Слуцкого присоединится его помощник в ЦСКА и «Халле» Олег Яровинский.

«Леонид известен своей тактической изобретательностью, вниманием к деталям и четкими мыслями по поводу стиля игры. Его приезд — возможность для «Витесса». Я рад, что мы можем связать человека с такими качествами с нашим клубом. У него большой международный опыт, в том числе в качестве тренера сборной. В нашем поиске подходящей кандидатуры на пост нового главного тренера качество всегда было важнее, чем национальность», — сказал технический директор «Витесса» Марк ван Хинтум.

Фото: Официальный Твиттер «Витесса»

Источник: Официальный сайт «Витесса»