Леонид Слуцкий может возглавить «Зенит»

Автор: Никита Поляков 1 Comments

Слуцкий

«Зенит» заинтересован в приглашении Леонида Слуцкого на должность главного тренера. В настоящий момент в числе альтернатив Мирче Луческу бывший главный тренер ЦСКА и сборной России находится в числе главных кандидатов.

Также отмечается, что в списке фигурирует бывший футболист и тренер «Зенита» Сергей Семак, зимой возглавивший «Уфу» и успешно с ней стартовавший. При этом, как отмечает источник, руководство сине-бело-голубых не рассматривает кандидатуру вице-президента «Ростова» Курбана Бердыева.

Напомним, что после 19 туров «Зенит» занимает с 36 очками третью строчку в турнирной таблице РФПЛ, отставая от лидирующего «Спартака» на 8 очков.

Фото: Global Look Press
Источник: Федеральное агентство новостей

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Никита Поляков

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One thought on “Леонид Слуцкий может возглавить «Зенит»

  1. Согласен. Давно пора. мне 75 и я понимаю,что в этом возрасте нужно либо отдыхать ,либо быть советником,а не гл. тренером.

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