Леонид Слуцкий может возглавить «Зенит»

«Зенит» заинтересован в приглашении Леонида Слуцкого на должность главного тренера. В настоящий момент в числе альтернатив Мирче Луческу бывший главный тренер ЦСКА и сборной России находится в числе главных кандидатов.

Также отмечается, что в списке фигурирует бывший футболист и тренер «Зенита» Сергей Семак, зимой возглавивший «Уфу» и успешно с ней стартовавший. При этом, как отмечает источник, руководство сине-бело-голубых не рассматривает кандидатуру вице-президента «Ростова» Курбана Бердыева.

Напомним, что после 19 туров «Зенит» занимает с 36 очками третью строчку в турнирной таблице РФПЛ, отставая от лидирующего «Спартака» на 8 очков.

Фото: Global Look Press

Источник: Федеральное агентство новостей