Леонид Слуцкий договаривался с руководством «Витесса» в январе

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Леонид Слуцкий может сменить главного тренера «Витесса» Хенка Фрейзера. Руководство клуба встречалось с Леонидом Викторовичем в Лондоне этой зимой.

Генеральный директор и технический директор голландского клуба провели встречу с российским специалистом в январе 2018 года в Лондоне. На встрече стороны достигли договоренности о том, что Слуцкий возглавит клуб с лета 2018 года.

Руководство «Витесса» отказывается официально подтверждать эту информацию.

Напомним, последним клубом Слуцкого был «Халл Сити». Под его руководством клуб выиграл только четыре из девятнадцати матчей Чемпионшипа.

Фото: Global Look Press
Источник: NU.nl

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