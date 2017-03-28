Леонид Слуцкий: «Для болельщиков «Арсенала» Аршавин — культовая фигура, легенда»

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий рассказал, какие футбольные моменты его поразили в Англии. Российский специалист поведал об отношении к Андрею Аршавину на Туманном Альбионе.

«Больше всего меня поразили вещи за пределами футбольного поля. Например, потрясающий болельщицкий суппорт, то есть безграничное уважение к футболистам. Скажем, я смотрел матч действующего чемпиона «Лестера», который проигрывал «Челси» со счетом 0:3. Никто из болельщиков не ушел до последней секунды. На 70-й минуте меняют Мусу, который провел очень плохой матч, у него не получилась игра объективно, но весь стадион его стоя приветствует. Едешь в поезде с болельщиками, задаешь вопросы про Мусу – все говорят: «Супер! Классный игрок!» Хотя они купили его за огромные деньги, он не играет, у него такой отдачи нет, конкретика невысокая.

В Англии все гиперпозитивно. Там люди помнят историю: если любой тренер или футболист что-то сделал для клуба, как-то его прославил, даже если просто защищал клубные цвета, этого уже достаточно. Если для нас Аршавин сегодня часто критикуемая фигура, хотя он был лучшим игроком страны 2000-х, то для болельщиков «Арсенала» это культовая фигура, легенда. Я не уверен, что для всех болельщиков «Зенита» он является таковым, хотя просто обязан быть именно таким. Футболист и тренер – это крайне уважаемые профессии в Англии. У нас это объекты для высмеивания, насмешек, иронии, ненависти – разных чувств, но не тех, которые можно назвать уважением, престижем. Каждый родитель в Англии будет рад, если его ребенок станет профессиональным футболистом. Это подразумевает серьезное уважение в обществе», — рассказал Слуцкий.

Андрей Аршавин выступал за «Арсенал» с 2009 по 2013 год, провел за «канониров» 144 матча, в которых отметился 31 голом и 38 голевыми передачами.

Фото: Global Look Press

Источник: Английский акцент