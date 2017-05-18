Леонид Федун: «В России нужно провести операцию «чистые руки»

Владелец «Спартака» Леонид Федун отметил, что в России в плане договорных матчей все стало значительно лучше. По его словам, помогла одна из мер, которую он лоббировал в исполком РФС.

«С приходом новых руководителей судейство стало медленно, но исправляться. Того откровенного «убийства», которое было в нулевых, уже нет. С появлением стыковых игр увеличился риск вылета в низший дивизион, и количество договорных матчей в нашем чемпионате уменьшилось на порядок. Это одно из решений, которое я лоббировал в исполкоме РФС, и очень рад, что оно было принято».

На вопрос о договорных матчах Федун ответил: «Вы спрашиваете у меня? Я не имею к этому отношения. Это нужно спросить у прокуратуры, полиции. Но с этим можно бороться. Как пример: можно встретиться с соседями по лестничной клетке и договориться о том, что никто больше не будет кидать мусор мимо мусоропровода. Все согласятся, но потом кто-то опять бросит мусор мимо. Каждый хочет, чтобы все соблюдали правила, за исключением его самого. Таким образом ничего не решить. Нужно провести операцию «чистые руки», как когда-то в Италии. Конечно, я бы хотел, чтобы такая операция произошла. Только тогда наш футбол очистился бы полностью».

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»