Леонид Федун: «Продление контракта с Массимо Каррерой? У него и текущее соглашение еще надолго»

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун поговорил о главном тренере клуба Массимо Каррере. Леонид Арнольдович прокомментировал слухи о ведении переговоров клуба с итальянцем по поводу продления контракта.

«Как я прокомментирую сообщение о возможном продлении соглашения с Каррерой? Не буду ничего отвечать по данному поводу. У него действующий контракт еще надолго, так что не переживайте», — заявил Федун.

После 18 туров РФПЛ московский клуб набрал 36 очков и идет на первом месте в турнирной таблице. Отрыв от ближайших преследователей из «Зенита» составляет пять баллов.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Спорт-Экспресс