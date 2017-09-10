Леонарду Жардим: «Лучше бы мы сидели дома»

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим прокомментировал поражение от «Ниццы». Напомним, что матч завершился со счетом 4:0 в пользу команды Люсьена Фавра.

«Мы играли плохо, у нас были явно проблемы с организацией атак. Наверное, причиной этому послужила не самая хорошая подготовка, ведь у нас много футболистов были в сборных. В день разгрома от «Ниццы» лучше бы мы сидели дома, чем сыграли таким образом.

Мы настроены на то, чтобы побыстрее забыть эту неудачу и готовиться к Лиге чемпионов. Что касается «Ниццы», то это качественная команда, которая финиширует высоко в таблице», – сказал Жардим.

До этого матча «монегаски» побеждали в 15 матчах подряд. «Ницца» одержала вторую победу в сезоне.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт Лиги 1