Леонарду Жардим вновь возглавит «Монако», пермский край требует от «Амкара» 543 млн рублей, Денис Глушаков может оставить жену без жилья. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Жардим

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 25 января.

1. Леонарду Жардим приступит к работе с «Монако» в матче Кубка лиги с «Генгамом»

Португальский специалист возвращается в команду после отстранения Тьерри Анри.

2. Пермский край требует от «Амкара» вернуть 543 миллиона рублей

Министерство спорта региона хочет вернуть в бюджет выделенные ранее субсидии.

3. Более 5 тысяч болельщиков, которые приехали в Россию на чемпионат мира 2018, до сих пор не покинули страну

Срок действия Fan ID истек в конце 2018 года, но некоторые все еще не покинули страну.

4. Денис Глушаков может оставить жену без жилья

Капитан «Спартака» переписал общий с женой дом на мать и выставил его на продажу.

5. 26 января. 22:15. Видеотрансляция матча «Милан» — «Наполи»

Смотрите встречу 21-го тура Серии А на сайте еженедельника «Футбол».

Фото: Global Look Press

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