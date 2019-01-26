Леонарду Жардим вновь возглавит «Монако», пермский край требует от «Амкара» 543 млн рублей, Денис Глушаков может оставить жену без жилья. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 25 января.

1. Леонарду Жардим приступит к работе с «Монако» в матче Кубка лиги с «Генгамом»

Португальский специалист возвращается в команду после отстранения Тьерри Анри.

2. Пермский край требует от «Амкара» вернуть 543 миллиона рублей

Министерство спорта региона хочет вернуть в бюджет выделенные ранее субсидии.

3. Более 5 тысяч болельщиков, которые приехали в Россию на чемпионат мира 2018, до сих пор не покинули страну

Срок действия Fan ID истек в конце 2018 года, но некоторые все еще не покинули страну.

4. Денис Глушаков может оставить жену без жилья

Капитан «Спартака» переписал общий с женой дом на мать и выставил его на продажу.

5. 26 января. 22:15. Видеотрансляция матча «Милан» — «Наполи»

Смотрите встречу 21-го тура Серии А на сайте еженедельника «Футбол».

Фото: Global Look Press

Еженедельник «Футбол. Хоккей» Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею