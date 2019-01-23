Леонардо Паредес может сегодня перейти в «ПСЖ» за 45 миллионов

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес может сегодня стать игроком «ПСЖ». Переговоры между сторонами близки к завершению.
В настоящее время представители петербуржцев (в частности исполнительный директор Павел Пивоваров) находятся в офисе парижан.
«ПСЖ» поднял свое предложение до 45 миллионов евро. Кроме того, французский клуб готов внести сумму в фонд солидарности УЕФА.
Решение о трансфере аргентинца сегодня примет председатель ПАО «Газпром» Алексей Миллер.
Паредес перешел в «Зенит» из «Ромы» летом 2017 года за 23 миллиона евро.
В этом сезоне футболист провел за сине-бело-голубых 22 матча, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.
Фото: Global Look Press
Источник: Sport24