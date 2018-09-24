Леонардо: «Милану» нужно изменить менталитет»

Директор «Милана» Леонардо прокомментировал результат клуба «Аталантой». Встреча состоялась на «Сан-Сиро» и завершилась со счетом 2:2.

«Мы могли бы переиграть соперника со счетом 2:0, но затем началось волнение. Мы должны измениться, но это нормально, если мы считаем, что верхние позиции находятся от нас далеко. Я убежден, что с этой командой и этими игроками мы сможем справиться с подобными ситуациями.

Для такой команды, как «Милан», это нормально на фоне ожиданий большой команды, которая стремится к большим задачам. Мы убеждены, что можем сделать это в нынешнем году. Мы должны смотреть вперед и быть спокойными.

Наша цель — изменить менталитет. Думаю, что у клуба также должен быть победный менталитет, чтобы команда могла добыть нужные результаты», — сказал 49-летний менеджер.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sport Italia