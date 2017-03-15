Леонардо Бонуччи: «Встреча с «Барселоной» – это сильный стимул»

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Бонуччи

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи высказался о Лиге чемпионов. Итальянец был бы не против сыграть с «Барселоны».

«Честно будет сказать, что выход в четвертьфинал – промежуточная цель для команды вроде «Ювентуса». Мы попали в число восьми лучших в Европе. Теперь надо еще прибавить.

Кто интригует меня сильнее всех, так это «Барселона». Они совершили прекрасный камбэк. Встретиться с соперником, два года назад обыгравшим нас в финале, – это веский стимул. После победы над «ПСЖ» они та команда, которая находится в наилучшей форме.

Встречи с «Баварией» я бы предпочел избежать. Это совершенная команда. С Анчелотти они подобрали новый стиль игры. «Бавария» – это всегда команда победителей, очень сложный соперник. В одном матче что угодно может случиться, но в двух играх будет тяжелее», – поделился мыслями итальянец.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

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Лидия Дидык
Лидия Дидык
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