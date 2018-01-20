Леон Горецка может перейти из «Шальке» в «Баварию» уже в январе

Полузащитник «Шальке» Леон Горецка, подписавший контракт с «Баварией», может перейти в мюнхенский клуб не летом, а уже в январе. Спортивный директор гельзенкирхенского клуба Кристиан Хайдель не исключает такую возможность.

«Если бы Румменигге поднял этот вопрос, я бы поговорил с ним. Мы должны понять, что будет лучше для «Шальке» во второй половине сезона», – сказал Хайдель.

«Шальке» сможет получить деньги за зимний трансфер. Летом Горецка перейдет в «Баварию» бесплатно.

С октября «Шальке» из-за травмы Горетцки провел семь матчей без своего вице-капитана и проиграл лишь однажды – «РБ Лейпцигу» (1:3).

«Я не прощаюсь сейчас, потому что еще буду играть за «Шальке».

Хочу, чтобы клуб вернулся в Лигу чемпионов и выиграл Кубок Германии в Берлине 19 мая», – заявил ранее сам футболист.

Однако в «Шальке» опасаются, что болельщики будут крайне негативно относиться к Горецке.

Фото: Global Look Press

Источник: Kicker