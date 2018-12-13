Лазерное шоу и селфи с северным оленем: чем на этот раз удивит «Локомотив» в канун Нового года

22 декабря третий год подряд «Локомотив» соберет в Черкизове гостей, чтобы встретить самый любимый семейный праздник в году на своем стадионе.

Ставший уже самостоятельным событийным брендом «ЛокоЛэнд» на этот раз приобретет чемпионский характер и получит название «Ёлка чемпионов».

Уже при входе гостей встретят 3-метровые ледяные скульптуры кубков и главного тренера железнодорожников Юрия Семина, а также елка, составленная из портретов игроков и болельщиков красно-зеленых.

Чемпионскую концепцию, помимо традиционного салюта, будут венчать новогодние поздравления футболистов на экранах арены, чемпионская «ЛокоПочта» и эффектное лазерное шоу на фасаде стадиона.

Также для самых юных гостей новогодней елки главных разработан интерактивный квест «Маршрут чемпионов», заключительной станцией которого станет резиденция Деда Мороза, установленная на футбольном поле «РЖД Арены».

Самая подробная информация о «Ёлке чемпионов» и электронные билеты – здесь.

Кроме того, сразу четыре вида праздничного «транспорта» будет представлено на «ЛокоЛэнде». Желающие смогут проехаться вокруг арены на северных оленях, упряжках сибирских хаски, тройке лошадей или рождественском поезде. Не отходит клуб и от привычных атрибутов рождественского праздника: площадь арены традиционно украсят каток, елочный базар, новогодние мастерские, фудкорт и ярмарка.

Источник: ФК «Локомотив»

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