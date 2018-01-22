Лассана Диарра близок к переходу в «ПСЖ»

Француз Лассана Диарра близок к переходу в девятый клуб в своей карьере. В ближайшие часы 32-летний игрок подпишет соглашение с грандом Лиги 1.

По сообщениям СМИ, полузащитник успешно прошел медицинское обследование в «ПСЖ». Как известно, срок контракта между футболистом и парижанами будет подписан на 18 месяцев.

В 2017 году Диарра покинул «Аль-Джазиру» из ОАЭ. Ранее Лассана выступал в «Гавре», «Челси», «Арсенале», «Портсмуте», «Реале», «Анжи», «Локомотиве» и «Марселе».

Фото: Global Look Press

Источник: Get Football News France