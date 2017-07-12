«Лацио» согласовал контракт с Сердаром Азмуном

Автор: Евгений Морозов 0

Азмун

Нападающий «Ростова» Сердар Азмун все ближе к переходу в итальянский «Лацио». Футболист  уже согласовал личный контракт с римским клубом, который будет подписан после окончания судебных тяжб между нынешним клубом игрока и бывшим – казанским «Рубином», связанных с не совсем легальным трансфером Азмуна на берега Дона.

Ранее сообщалось, что и следующей командой азиата станет волжский коллектив, однако с ним контракт по-прежнему не подписан, чем и хотят воспользоваться «лациали».

Добавим, что трансферные связи между «Ростовом» и «Лацио» уже налажены, так как недавно между клубами был осуществлен переход защитника Баштуша.

В минувшем сезоне РФПЛ Азмун провел 27 матчей и забил семь голов.

Фото: Global Look Press
Источник: Il Tempo

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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