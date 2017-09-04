Ла Лига попросила УЕФА начать расследования в отношении «Ман Сити и «ПСЖ»

Автор: Евгений Морозов 0

Неймар

Испанская Ла Лига недовольна работой «Манчестер Сити» и «ПСЖ» на трансферном рынке. Лига попросила УЕФА обратить внимание на деятельность «Ман Сити» и провести расследование на предмет соответствия финансовому фэйр-плей, аналогичное расследованию в отношении «ПСЖ».

«Эти клубы получают государственную помощь и извращают европейский футбол. Они наносят непоправимый вред футбольному бизнесу», – говорится в обращении Ла Лиги от имени президента организации Хавьера Тебаса.

Тебас также обратил внимание на «кредитную историю» «ПСЖ» в плане нарушений.

Письмо было направлено 22 августа.

Фото: Global Look Press
Источник:  Associated Press

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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