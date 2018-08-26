Ла Лига: «Откроем дело в отношении «Вальядолида» за неудовлетворительное состояние поля»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал состояние газона во время матча второго тура Примеры между «Вальядолидом» и «Барселоной» (0:1). В отношении хозяев последуют санкции.

«Поле было неудовлетворительного качества. Оно не соответствовало минимальным требованиям. Заведем дисциплинарное дело», – сказал Тебас.

Ранее о поле высказался главный тренер «Барселоны».

Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com