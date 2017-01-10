Ла Лига оспорит решение ФИФА об увеличении числа участников ЧМ

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Инфантино

Руководство испанской Ла Лиги собирается приложить усилия для того, чтобы в судебном порядке добиться отмены решения ФИФА о расширении числа участников ЧМ. Начиная с ЧМ-2026, на турнире будут выступать 48 участников, которые будет разбиты на 16 групп по три команды в каждой.

«Мы крайне недовольны этим решением и ищем юридические пути, которые позволят поставить под сомнение правомочность сегодняшнего решения», — передает источник.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино заявлял, что будет советоваться с представителями европейских футбольных лиг перед тем, как будут приниматься решения, касающиеся профессиональных футболистов.

Руководство испанской лиги утверждает, что Инфантино не консультировался с ними по вопросу о расширении чемпионата мира.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports

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Лидия Дидык
Лидия Дидык
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