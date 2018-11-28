Клопп превратил «Ливерпуль» в настоящую машину

Автор: Дарья Григорьева 0

Юрген Клопп Ливерпуль

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель положительно отозвался о Юргене Клоппе. Тухель похвалил немецкого специалиста «Ливерпуля» , заявив, что Клопп сделал из «красных» настоящую машину.

«Я не удивлен результатами «Ливерпуля». Юрген проделал прекрасную работу. Он —  великолепный тренер. Вы сами видите, каких результатов он добился за три с половиной года. Он потерял лишь одного ключевого игрока, Филиппе Коутиньо. Потом «Ливерпуль» хорошо вложился в приобретения. И Клопп научил эту машину успешно выступать каждые три дня». — заявил главный тренер парижан

Напомним, что сегодня состоится матч между «ПСЖ» и «Ливерпулем».

Фото: Global Look Press
ИсточникGoal.com

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