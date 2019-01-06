КХЛ. СКА третий раз в сезоне победил «Йокерит»

СКА обыграл финский «Йокерит» в Хельсинки со счетом 4:1. Армейцы одержали пятую победу подряд, а подопечные Лаури Марьямяки проиграли впервые за четыре игры.

Безусловно самая громкая вывеска тура. Встреча двух наиболее результативных команд КХЛ, и что главное прямых конкурентов в таблице. «Йокерит» и СКА (как и «Автомобилист») в этом сезоне забросили по 144 шайбы. Но питерцы провели 43 матча, финны — 44, а уральцы — 45.

Новый год «шуты» начали успешно. В последнее время финские хоккеисты не баловали высокой результативностью, но сумели со счетом 4:1 на своей арене разгромить «Сибирь».

Финская команда перед игрой со СКА имела в активе трехматчевую победную серию в регулярке, а очки набирала уже шесть игр

В итоге занимая третье место в Западной конференции, «Йокерит» оторвался от «Локомотива» на пять очков, но отставал от питерских армейцев на шесть.

СКА пребывает в отличной форме. Команда перед этой встречей выиграла четыре последних матча в регулярном чемпионате. Причем все эти игры она провела в гостях. В предыдущем поединке петербуржцы справились с минским «Динамо» (2:0). СКА — почти безупречный лидер командой статистики. По результативности атаки армейцы первые в КХЛ, забрасывая в среднем 3,35 шайб за матч, по надежности обороны и игре в меньшинстве — вторые, а по реализации большинства занимают 4-е место. Слабых мест у СКА почти не найти.

В нынешнем сезоне команды играли уже 2 раза. В обоих матчах сильнее оказался петербургский коллектив. Сначала СКА обыграл соперника дома со счетом 4:3, забросив победную шайбу в овертайме. После этого петербуржцы победили представителей Хельсинки в гостях со счетом 6:2. Букмекеры, несмотря на то, что сегодняшняя игра проходила на родном для финнов льду, вновь отдали предпочтение питерцам. И не прогадали.

«Хартвалл Арена» заполнилась на 70%, посмотреть на любимые команды пришло около 9,5 тысяч зрителей. Армейцы вышли на лед в исторической форме «Ленинград». Ее создали к годовщине освобождения города на Неве от фашистской блокады

Обе команды начали встречу активно, стараясь с первых минут навязать высокий темп игры. К середине периода команды «завелись», между игроками произошло несколько стычек, петербуржцы остались в меньшинстве, за время которого успели отличиться как сами армейцы, так и хозяева. Шайба питерцев сперва была отменена из-за помехи вратарю, но почти сразу Александр Дергачев в меньшинстве открыл счет. Уже через 17 секунд Никлас Енсен выровнял положение команд. До конца периода Николай Прохоркин оформил дубль и создал для «армейцев» комфортное преимущество.

Вторая двадцатиминутка началась с шайбы Александра Барабанова, распечатавшего появившегося в воротах «Йокерита» Заполски. После этого инициатива окончательно перешла к петербуржцам, забравшим шайбу под свой контроль. Гости организовывали атаки и вынуждали Заполски раз за разом вступать в игру. Хозяева пытались отодвинуть игру от своих ворот, сделав ставку на резкие контратаки, однако оборона армейцев уверенно сдерживала натиск «Йокерита.

В третьем игровом отрезке арбитры отменили гол Сергея Плотникова из-за офсайда. Впрочем, у команд было ещё много шансов забить, но шайба так не пересекла линии ворот, а счет 4:1 сохранился вплоть до финальной сирены.

Питерский клуб в третий раз в сезоне одолел финскую команду. Армейцы после этой победы остаются на втором месте в Западной конференции КХЛ. У петербуржцев 73 очка, они отстают всего на три очка от ЦСКА. «Йокерит» идет на третьем месте (64 очка).

Следующая игра петербуржцам предстоит 8 января — с «Автомобилистом», «джокеры» в этот же день примут дома московское «Динамо».

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Источник: Еженедельник «Футбол. Хоккей»

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