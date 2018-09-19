КХЛ. «Йокерит» в Хельсинки победил «Металлург» и уверенно лидирует на «Западе»

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «джокеры» уверенно обыграли «Металлург» из Магнитогорска со счетом 5:3. Финский клуб одержал седьмую победу в восьми встречах нынешнего сезона. У «Йокерита» теперь 15 очков и уверенное первое место на «Западе».

До встречи с «Магниткой» «Йокерит» провел на домашнем льду четыре встречи и во всех одержал победы. «Джокеры» отлично стартовали в новом сезоне, потеряв всего одно очко. «Магнитка» постепенно находит свою игру, но пока хорошие матчи сменяются плохими, да и похвастать разгромными победами как у «джокеров», магнитогорцы пока не могут. В прошлом сезоне «Йокерит» дважды уступил «Металлургу» – 1:2 Б, 1:2 ОТ.

Первыми в матче отличились гости, организовав отличную контратаку. Войтек Вольский ушел за ворота, отдал пас в центр. Однако с броском Эллисона Калниньш справился, отбив шайбу перед собой. Этим и воспользовался Пакаринен.Но преимущество «Металлурга» было недолгим. Меньше чем через 30 секунд «Йокерит» отыгрывается, 1:1 – шайбу забросил герой прошлой встречи Джон Норман, который увеличил свой бомбардирский счет на этой неделе до 6 (4+2) очков.

Второй же период прошел под знаком хозяев льда. Трижды они поражают ворота Кошечкина. Авторами результативных бросков стали Джефф Плэтт (дважды) и Виктор Лёв, 4:1. Лишь после четвертого пропущенного гола Йозеф Яндач произвел замену вратарей – на лед вышел Артем Загидулин. Первый раз в сезоне Василия Кошечкина поменяли по ходу встречи. Да и вообще такое редко случалось в предыдущие годы. Чуть позже Войтек Вольски сумел отыграть одну шайбу.

Казалось, уж в третьем периоде магнитогорцы смогут отыграться. Но до последних минут встречи, они так и отставали в две шайбы. На 59-й минуте матча и Загидулин покинул ворота. Такой риск оказался оправданным – Роман Любимов сократил преимущество соперника, 4:3.Однако «Йокериту» понадобилось всего 14 секунд, чтобы определить исход встречи. Мика Ниеми точно бросил от синей линии по воротам Загидулина, вернувшегося на лед, 5:3. 23-летний Артем практически справился со своей задачей, пропустив всего лишь один гол. Нужно сказать, что своя молодежь -огромное богатство «Металлурга». Гостям просто не хватило мощи, которая была в этот день у «Йокерита».

В следующем матче 21 сентября «Металлург» встретится в гостях с «Торпедо» НН, а «джокеры» примут дома «Автомобилист» — лидера «Востока» (16 очков в 8 играх).

Календарь Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Источник: Еженедельник «Футбол. Хоккей»

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