КХЛ. «Йокерит» уступил «Нефтехимику»

«Йокерит» дома проиграл «Нефтехимику» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счетом 1:2. Финны занимают четвертое место в Западной конференции, а нижнекамцы располагаются на 11-м месте на Востоке.

«Джокеры» ждали в гости «волков» на непривычном для себя в этом сезоне месте в таблице. После серии неудачных игр, финны опустились на 4-ю строчку в Западной конференции. Ярославский «Локомотив» обошел «Йокерит» на 1 очко, правда у хоккеистов из Хельсинки есть пару игр в запасе.

Перед игрой с «Нефтехимиком», «шуты» на выезде в серии буллитов дожали «Амур» (5:4), но в целом в последних пяти матчах одержали лишь две победы

Команда Лаури Марьямяки довольно результативно проводит последние матчи — и сами забрасывают и другим дают, что обещало интересную схватку на «Хартвалл-арене». Плюс дома финны забивают почти 4 шайбы за игру и пропускают чуть более 2-х. Восемь встреч кряду не покидает площадку без очков (6+3) Никлас Енсен, датский форвард – третий бомбардир (15+16) команды. Вернулся в состав финского клуба форвард Марко Анттила.

«Нефтехимик» приехал в Хельсинки после поражения от «Витязя» (1:2), увеличив отставание от зоны плей-офф до 11 баллов. Исполняющий обязанности главного тренера Вячеслав Буцаев отметил, что команду преследуют одни и те же ошибки в обороне. Команда из Нижнекамска проиграла свой восьмой матч из последних десяти. В итоге «волки» снова опустились на 11-е место Восточной конференции. За 50 туров нижнекамцы одержали 17 побед (11 в основное время) и потерпели 33 поражения (27 в основное время), отыграв со счетом 109:136. Стоит отметить, что смена главного тренера немного помогла (2 победы за крайние 4 матча), но все равно эти победы подопечные Вячеслава Буцаева добыли не в основное время. Не вошел в заявку на матч с финнами форвард Юусо Пустинен.

13 октября «Йокерит» уступил «Нефтехимику» в гостях (1:2 ОТ), но дома никогда не проигрывал нижнекамскому клубу.

Место в воротах у «Нефтехимика» на матч против «джокеров» занял Илья Ежов. У «Йокерита» же появился Янис Калниньш. Старт матча для хозяев крайне не задался. В первой двадцатиминутке «Нефтехимик» забросил две шайбы: отличились Ильдар Шиксатдаров и Павел Порядин, оба раза воспользовавшись ошибками игроков финского клуба. Второй период голов не принес, надежно отработал голкипер «джокеров» Янис Калниньш, да и много удалений помешали «шутам» отыграться. В третьем периоде на 46-й минуте Никлас Енсен сократил разрыв в счете до минимума, но нижнекамцы всеми силами сумели удержать победный счет. Итоговые 2:1 в пользу нижнекамцев и вновь нестабильная игра финнов в родных стенах.

«Йокерит» с 68 очками занимает четвертое место в Западной конференции, а «Нефтехимик» расположился на 11-й строчке на Востоке — 42 очка.

«Нефтехимик»23 января встретится на выезде с «Сочи», а «Йокерит» в тот же день примет казанский «Ак Барс».

Календарь Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Источник: Еженедельник «Футбол. Хоккей»

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