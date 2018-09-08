КХЛ.  «Йокерит» обыграл «Адмирал» со счетом 4:1

«Йокерит» одержал третью победу кряду и с шестью очками лидирует в Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. «Адмирал» расположился на десятой строчке на Востоке, имея в активе два очка.

Матч начался с минуты молчания в память о трагедии, которая произошла ровно 7 лет назад под Ярославлем. По инициативе КХЛ клубы-хозяева матчей выделили на трибунах сектор памяти, в котором разложены 44 шарфа ярославского «Локомотива» – по количеству погибших 7 сентября 2011 года. Команды вышли на лед со специальными нашивками на игровых свитерах в память о трагическом событии.

«Йокерит» проводил уже третью домашнюю игру на этой неделе, и казалось, что особых проблем с «моряками» возникнуть было не должно. «Джокеры» сбалансированы, все линии выглядят уверенно, и очевидно, что команда будет только набирать. Статистика также говорила за финнов, из семи встреч с «Йокеритом» в КХЛ хоккеисты из Владивостока победили лишь раз.

Однако первый период показал, что гости приехали играть не вторым номером, а биться до конца. «Адмирал» предстал злой, неуступчивой командой, где каждый знает свой маневр. Уже к пятой минуте стартового отрезка команды обменялись точными бросками. На третьей минуте хозяев вывел вперед Мика Ниеми, для которого это была 100-я игра в «регулярках». А спустя две минуты отличился защитник гостей Кирилл Дьяков. На 14-й минуте первого периода «джокеры» вновь вышли вперед,отметился первым голом за клуб форвард Джефф Плэтт.

При равной в целом игре «Адмирал» сгубили два удаления во втором периоде, которыми с интервалом в пять минут воспользовались Никлас Енсен и Сакари Маннинен, убойными бросками превратив вполне приемлемые для гостей 1:2 в 1:4. «Моряки» снова не смогли победить в Хельсинки.

В следующем матче подопечные Лаури Марьямяки 10 сентября на выезде сыграют с минским «Динамо», а команда Сергея Светлова днем ранее в Екатеринбурге встретится с «Автомобилистом».

Календарь Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Источник: Еженедельник «Футбол. Хоккей»

Еженедельник «Футбол. Хоккей» Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею