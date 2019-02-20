КХЛ. «Джокеры» разгромили «Слован»

«Йокерит» одержал уверенную победу над «Слованом» (7:1)в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Финны располагаются с 80 очками на 4-м месте в Западной конференции.

Несмотря на то, что «джокеры» полностью провалили заключительную часть регулярного сезона и буквально подарили «Локомотиву» третье место в конференции, в прошлом домашнемматче им все же удалось прервать неудачную полосу, переиграв «Спартак» (5:4). Финны уже готовятся к первому раунду против московского «Динамо», поэтому результат над ними не довлеет и в матче против «Слована» «джокерам» просто нужно было показать красивую игру в родных стенах, что, забегая вперед, у них отлично и получилось.

«Слован» в свою очередь бесславно завершает свои выступления в этом сезоне на последнем месте в конференции

Команда из Словакии слабее остальных играла и в защите, и в атаке. Клубу из Братиславы удалось выиграть три из шести последних матчей, однако это не сильно поправило ситуацию. На выезде у «Слована» выигрывать почти не получается, редко команде удается забросить хотя бы две шайбы, а порой словаки уходят в площадки вообще ни с чем. Поэтому и в этом матче, даже ничего не решающем, букмекеры и эксперты единогласно отдавали преимущество финнам.

В этом сезоне команды встречались трижды. «Слован» еще ни разу не выигрывал у «Йокерита». Крайний матч между ними состоялся 2 месяца назад на домашней арене братиславцев, тогда «джокеры» одержали уверенную победу со счетом 3-1.

Проблемы с составом вынудили «Слован» заявить на этот матч в качестве второго голкипера нападающего Кейси Бэйли, а ворота доверить 18-летнему Михалу Войводе, который лишь в прошлом матче дебютировал в КХЛ

«Джокеры» отправили в ворота молодого голкипера две шайбы уже в первом периоде – автором обеих стал Ессе Йоэнсуу. Тем не менее, «Слован», несмотря на отчаянное положение, сдаваться не собирался, создал несколько опаснейших моментов и по итогам периода перебросал хозяев (12-7). Но преимущество финского клуба не могло не сказаться, и к 34-й минуте возросло до четырех шайб. В итоге в воротах Войводы их побывало семь. Лишь после этого «Йокерит» позволил словакам забить гол престижа. Финальный счет 7-1 — красивая домашная победа «шутов».

«Йокерит» занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 80 очков. «Слован» идет на 12-й строчке. В заключительном туре финская команда в родных стенах сыграет с минским «Динамо», а словакам предстоит выезд в Сочи. Оба поединка состоятся в пятницу, 22 февраля.

Календарь Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Источник: Еженедельник «Футбол. Хоккей»

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