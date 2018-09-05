КХЛ. Домашние два очка для «Джокеров»

Финский «Йокерит» во втором туре регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги встретился с хабаровским «Амуром». Первые матчи в сезоне команды провели по-разному, но с «похожим» счетом. «Йокерит» у себя дома на «Хартвалл-Арене» выдал веселую игру против «Куньлуня», где победил 6:3. «Амур» же в Москве ровно наоборот, без шансов проиграл «Спартаку» 3:6.

К игре с «тиграми» «Йокерит» подходил в ранге явного фаворита, и по уровню состава и по статистике очных встреч. Из семи прошлых игр «Амур» взял лишь две. «Джокеры» собираются бороться за первые места, «тигры» же, при всем уважении — одни из кандидатов на вылет. Букмекеры так же отдавали предпочтение финнам, тем более что у них это уже вторая домашняя игра на этой неделе.

Но несмотря на все вышесказанное, матч пошел по неожиданному сценарию и хозяева пропустили первыми. В конце первой трети Денис Голубев поразил ворота Яниса Калниньша, помогли ему в этом Ян Коларж и и Валентин Пьянов.

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Однако хабаровский клуб не смог удержать преимущество. Начало второго периода осталось за финскими хоккеистами. Сначала Мика Ниеми с передачи Пекка Йормакки и Оливера Лауридсена сравнял счет. 4 минуты спустя уже сам Йормакка отправил шайбу в сетку ворот Либора Кашика. Окончательный счет матча установил Никлас Йенсен в третьем периоде. Ассистировал ему все тот же Йормакка. Таким образом, Йенсен набирает очки в 4-ой игре подряд.

Подопечные Лаури Марьямяки уверенно одерживают вторую победу кряду и выходят в лидеры Западной конференции, «Амур» же на 12-й строчке на Востоке.

Уже в эту пятницу, 7 сентября, в гости к «Йокериту» прилетит владивостокский «Адмирал». «Амур» в тот же день встретится на выезде с «Сочи».

Календарь Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Источник: Еженедельник «Футбол. Хоккей»

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