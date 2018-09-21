КХЛ. «Автомобилист» в Хельсинки обыграл «Йокерит»

«Уральский болид» уходит в отрыв! В матче лидеров регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» в Хельсинки одолел «Йокерит» со счетом 3:0.

Обе команды подходили к игре в прекрасном боевом настроении. «Йокерит» набирает очки во всех играх сезона, уступив лишь СКА в овертайме (3:4). В прошлом туре подопечные Лаури Марьямяки в результативном матче победили магнитогорский «Металлург» (5:3), сохранив лидерство на Западе. Атака финского клуба была лучшей в лиге – 37 заброшенных шайб.

У «Автомобилиста» продолжается лучший старт в истории, в матче с «Сочи» (5:1) клуб достиг восьмой победы кряду. Французский нападающий екатеринбуржцев Стефан Дакостав закономерности такого результата не сомневается: «Никакого сюрприза в этом нет. Мы провели отличную предсезонку, и результаты в регулярном чемпионате не заставили себя долго ждать. У нас отличная команда, и она демонстрирует очень хороший хоккей, который уже приносит результат».

Букмекеры в этом матче отдавали предпочтение финнам, на домашней «Хартвалл-арене» в этом сезоне «джокеры» поражений еще не видели.

Первые 40 минут матча закончились без заброшенных шайб, хотя соперники много и опасно атаковали, голевых моментов хватало, но хороши были оба голкипера. В особенности — екатеринбуржец Якуб Коварж. Стоит забежать вперед и сказать, что чешский вратарь в итоге за матч справился с 29 бросками и оформил первый шатаут в сезоне.

В третьем периоде Андрей Мартемьянов пытался передергивать звенья, убирал Анатолия Голышева от звездных легионеров, но помогло «Автомобилисту» удаление у соперника. Илья Крикунов остановил коньком бросок Дэна Секстона и отправил шайбу в ворота.

Поведя в счете, уральцы продолжили столь же строго действовать в обороне. Финны были вынуждены рисковать. Обстучав все штанги и перекладины ворот уральцев, за две с половиной минуты до сирены тренерский штаб хельсинкского клуба заменил голкипера Райана Запольски на шестого полевого игрока, но шаг себя не оправдал. Да Коста и Голышев забросили свои шайбы уже в пустые ворота финнов. В итоге 3:0, команда Андрея Мартемьянова вновь победила, не потеряв в этом сезоне пока ни одного очка.

«Автомобилист» на данный момент занимает первое место в Восточной конференции, имея на своем счету 18 очков.«Йокерит» потерпел первое поражение в основное время, но при этом сохранил лидерство на Западе.

В следующем туре «Автомобилист» 25 сентября примет ярославский «Локомотив», «Йокерит» в этот же день сыграет в гостях с рижским «Динамо».

Источник: Еженедельник «Футбол. Хоккей»

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