Квинси Промес: «В «Спартаке» чувствую себя великолепно. Здесь я лидер»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес поделился мнением о своей позиции на поле и роли в команде. Также футболист рассказал, что его мотивирует больше всего.

«Когда начинают говорить, что я не в форме, то стараюсь играть ещё лучше. Если удается забить или отдать пас, то я рад. Но если команда выиграла, а мне не удалось отметиться результативным действием, то всё еще лучше. Мне просто хочется побеждать.

Меня уже неплохо знают в чемпионате России, и поэтому тренер разрешает мне свободно действовать и менять позицию на поле. Сейчас мне комфортно на левом фланге, но могу сыграть и справа, хотя там у нас есть Самедов. Где скажет тренер, там и выйду. Могу сыграть на любой атакующей позиции. Всё, что меня интересует — победа команды.

В «Спартаке» у меня всё хорошо, здесь я лидер и ключевой игрок. Не могу сказать того же о сборной Нидерландов, но работаю над этим. Надеюсь, что в национальной команде скоро будет тоже самое», — заявил Промес.

Напомним, что в нынешнем сезоне 25-летний Промес провел за «Спартак» 17 матчей в рамках чемпионата России, в которых отличился 8 мячами и 7 голевыми передачами.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат