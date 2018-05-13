Квинси Промес стал лучшим бомбардиром чемпионата России

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес стал лучшим бомбардиром российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2017/18. На счету голландского футболиста 15 голов в 26 матчах этого чемпионата.

Вторым в гонке бомбардиров финишировал нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов (14 голов в 22 матчах).

Промес и Смолов также разделили звание лучшего ассистента чемпионата — оба футболиста отдали по семь голевых передач. Хавбек «Спартака» стал лучшим по системе «гол+пас» — 22 очка.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»