Квинси Промес может перейти в «Аякс»

Футболист «Севильи» Квинси Промес может сменить клуб в летнее трансферное окно. Голландцем интересуется «Аякс».

Известно, что в контракте игрока с испанским клубом прописана сумма отступных в размере 150 миллионов евро. Этот факт может усложнить осуществление трансфера.

Промес выступает за «Севилью» с августа, когда состоялся трансфер из «Спартака».

Контракт игрока с севильцами действует до 2023 года.

В прошлом сезоне Промес провел 33 матча Примеры, забил два гола и сделал три результативные передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport.es