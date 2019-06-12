Квинси Промес может перейти в «Аякс»

Автор: Евгений Морозов 0

Футболист «Севильи» Квинси Промес может сменить клуб в летнее трансферное окно. Голландцем интересуется «Аякс».

Известно, что в контракте игрока с испанским клубом прописана сумма отступных в размере 150 миллионов евро. Этот факт может усложнить осуществление трансфера.

Промес выступает за «Севилью» с августа, когда состоялся трансфер из «Спартака».

Контракт игрока с севильцами действует до 2023 года.

В прошлом сезоне Промес провел 33 матча Примеры, забил два гола и сделал три результативные передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: Sport.es

Поделиться:

Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Квинси Промес может вернуться в «Спартак»

Банега

Полузащитник «Севильи» Банега дисквалифицирован до конца сезона

Донни ван де Бек может перейти в «Реал»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 