Курбан Бердыев возглавит «Рубин» 27 мая

Курбан Бердыев совсем скоро вернется в казанский «Рубин». Контракт с Хави Грасией будет расторгнут.

О назначении 63-летнего специалиста на пост тренера казанского клуба объявят в субботу после заседания попечительского совета «Рубина». Контракт с тренерским штабом испанца Хавьера Грасии будет расторгнут.

Бердыев уже работал в «Рубине» с 2001 по 2013 год. В 2003 казанский клуб впервые вышел РФПЛ и сразу же занял 3-е место. Затем «Рубин» вместе с Бердыевым дважды становился чемпионом страны, один раз завоевывал Кубок России и два раза становился обладателем Суперкубка.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Спорт-Экспресс