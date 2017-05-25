Курбан Бердыев возглавит «Рубин» 27 мая

Автор: Никита Пронин 0

Бердыев

Курбан Бердыев совсем скоро вернется в казанский «Рубин». Контракт с Хави Грасией будет расторгнут.

О назначении 63-летнего специалиста на пост тренера казанского клуба объявят в субботу после заседания попечительского совета «Рубина». Контракт с тренерским штабом испанца Хавьера Грасии будет расторгнут.

Бердыев уже работал в «Рубине» с 2001 по 2013 год. В 2003 казанский клуб впервые вышел РФПЛ и сразу же занял 3-е место. Затем «Рубин» вместе с Бердыевым дважды становился чемпионом страны, один раз завоевывал Кубок России и два раза становился обладателем Суперкубка.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Спорт-Экспресс

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