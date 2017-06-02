Курбан Бердыев покинул «Ростов», Роберто Манчини стал главным тренером «Зенита». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 1 июня.
1. Испанским клубам запретят делать подарки арбитрам.
2. «Атлетико» проиграл суд и не сможет покупать игроков летом.
3. Сборная России опустилась на 63-е место в рейтинге ФИФА.
4. Курбан Бердыев покинул «Ростов».
5. Андрей Тихонов ушел из «Енисея» и скоро возглавит «Крылья Советов».
6. ЦСКА может сыграть с «Ниццой» в квалификационном раунде Лиги чемпионов.
7. Роберто Манчини стал главным тренером «Зенита».
8. «Динамо» проведет матч открытия нового стадиона с ЦСКА.
9. Новым главным тренером «Оренбурга» стал Темури Кецбая.
10. Иван Кордоба: «Манчини не только требует покупать звезд. Он еще и знает, что с ними делать».
Фото: Global Look Press