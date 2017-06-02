Курбан Бердыев покинул «Ростов», Роберто Манчини стал главным тренером «Зенита». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 1 июня.

1. Испанским клубам запретят делать подарки арбитрам.

2. «Атлетико» проиграл суд и не сможет покупать игроков летом.

3. Сборная России опустилась на 63-е место в рейтинге ФИФА.

4. Курбан Бердыев покинул «Ростов».

5. Андрей Тихонов ушел из «Енисея» и скоро возглавит «Крылья Советов».

6. ЦСКА может сыграть с «Ниццой» в квалификационном раунде Лиги чемпионов.

7. Роберто Манчини стал главным тренером «Зенита».

8. «Динамо» проведет матч открытия нового стадиона с ЦСКА.

9. Новым главным тренером «Оренбурга» стал Темури Кецбая.

10. Иван Кордоба: «Манчини не только требует покупать звезд. Он еще и знает, что с ними делать».

Фото: Global Look Press

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