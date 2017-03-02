Кубок России. Результаты 1/4 финала

Краткое содержание 25-го тура Премьер-Лиги. «Краснодар» сыграл в стиле Бердыева. Промес продолжает тащить «Спартак». А «Зенит» отомстил «Арсеналу»

Краткое содержание 17-го тура РФПЛ. ЦСКА по-прежнему не может победить, «Терек» громит «Зенит» на своем поле и другие матчи