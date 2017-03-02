Кубок России. Результаты 1/4 финала

Завершились матчи 1\4 финала Кубка России. Стали известны полуфиналисты турнира.
Кубок России. 1/4 финала
«Урал»— Краснодар»- 3:3 (4:3 по пенальти)
0:1 — Смолов (2), 0:2 — Клаэссон (14), 0:3 — Клаэссон, (33), 1:3 — Ильин (35), 2:3 — Бикфалви (52), 3:3 — Бикфалви (65)
«Рубин» — «Сибирь» — 1:0
1:0 — Жонатас (88)
«Локомотив» — «Тосно» — 1:0
1:0 — Миранчук (19)
«Уфа»— «Анжи» — 1:0
1:0 — Засеев (66)
Полуфинальные матчи «Локомотив» — «Уфа» и «Урал» — «Рубин» состоятся 5-го марта.
Фото: Сергей Дроняев
Источник: еженедельник «Футбол»