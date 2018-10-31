Кубок России. 1/8 финала. «Урал» взял верх над «Нижним Новгородом»

В Екатеринбурге «Урал» принимал команду из Нижнего Новгорода. Победитель был выявлен в дополнительное время.

Кубок России. 1/8 финала

УРАЛ — НИЖНИЙ НОВГОРОД — 2:0 (0:0)

Екатеринбург. 31 октября.

Стадион: «СКБ-Банк Арена».

Судья: Евгений Турбин (Дмитров).

«Урал»: Годзюр, Ароян, Брызгалов, Кулаков, Меркулов, Бумаль, Бавин, Бикфалви (Евсеев, 116), Димитров (Чантурия, 104), Эль Кабир (Араторе, 79), Ильин (Панюков, 66).

«Нижний Новгород»: Анисимов, Гогличидзе, Абазов, Морозов, Бочаров, Хрипков, Фомин (Сапета, 75), Аюпов (Палиенко, 66), Чирьяк, Нежелев (Симанов, 92), Скворцов (Сергеев, 64).

Голы: 1:0 — Димитров (104), 2:0 — Евсеев (120).

Предупреждения: Чирьяк (33), Гогличидзе (82), Абазов (105), Хрипков (113).

Удаление: Абазов (113).

20 (13) удары (в створ) 7 (3)

10 угловые 5

1 офсайды 4

63 % владения мячом 37

В первом тайме зрители не увидели забитых голов. Преимущество осталось за уральцами, самый лучший шанс открыть счет был у Эрика Бикфалви. Полузащитник вышел на рандеву с вратарем Анисимовым, однако ударил прямо во вратаря. Во втором тайме плотный удар Димитрова пришелся рядом со штангой. Нижегородцы же едва не открыли счёт за десять минут до конца основного времени, но Годзюр отбил удары. Счет в основное время так и не был открыт. В конце первого дополнительного тайма уральцы добились своего: Димитров забил важный гол. Точку поставил Алексей Евсеев. Команда Дмитрия Парфенова пробивается в четвертьфинал турнира.

Фото: твиттер клуба «Урал»

Автор: Еженедельник «Футбол»