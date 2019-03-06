Кубок России. 1/4 финала. Ответный матч. «Арсенал» и «Оренбург» сыграли вничью в Химках

В Химках тульский «Арсенал» провел встречу против «Оренбурга». Ответная встреча четвертьфинала Кубка России завершилась вничью.
Кубок России. 1/4 финала. Ответный матч
АРСЕНАЛ (ТУЛА) — ОРЕНБУРГ – 1:1 (0:0).
Химки. 6 марта.
Стадион: «Арена Химки».
Судья: Алексей Еськов (Москва).
«Арсенал»: Левашов, К. Комбаров, Григалава, Беляев, Дельгадо, Мохаммед, Горбатенко, Мирзов, Костадинов, Джорджевич (Ожегович, 76), Кангва (Лесовой, 72).
«Оренбург»: Фролов, Малых, Терехов, Ойеволе, Козлов, Бегич, Маляров (Чиркин, 74), Попович (Кулишев, 87), Мишкич, Алвеш (Галаджан, 53), Деспотович.
Голы: 1:0 – Григалава (54), 1:1 – Попович (86 – с пенальти).
Предупреждения: К. Комбаров (39), Бегич (51), Маляров (71)
9 (5) удары (в створ) 11 (7)
13 фолы 15
2 угловые 4
0 офсайды 1
47 % владения мячом 53
В первом тайме игра прошла преимущественно в центре поля. «Оренбург» в начале встречи мог открыть счет но Левашов в прыжке спас ворота. Во втором тайме команды обменялись голами. Григалава открыл счет спустя девять минут после начала второй половины игры. Оренбуржцы отыгрались благодаря точному удару Поповича с пенальти. По сумме двух встреч тульский «Арсенал» проходит в полуфинал Кубка России.
Первый матч: «Оренбург» 2:4 «Арсенал»
Фото: твиттер клуба «Арсенал»
Источник: еженедельник «Футбол»