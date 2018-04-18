Кубок России. 1/2 финала. «Тосно» обыграл «Спартак» по пенальти и вышел в финал

В матче 1/2 финала Кубка России встретились «Спартак» и «Тосно». Встреча завершилась в пользу гостей, питерцы добыли путевку в финал, где сыграют с курским «Авангардом».

Кубок России. 1/2 финала

СПАРТАК — ТОСНО — 1:1 (4:5 — по пенальти) (0:0, 1:1, 1:1, 1:1).

Москва. 18 апреля.

Стадион: «Открытие Арена». 22335 зрителей.

Судья: Роман Галимов (Улан-Удэ).

«Спартак»: Селихов, Ещенко, Максимович, Кутепов, Комбаров, Пашалич (Фернандо, 60), Зобнин, Самедов (Глушаков, 81), Ханни (Зе Луиш, 55), Промес, Луис Адриано.

«Тосно»: Юрченко, Жигулев, Нуну Роша, Галиулин, Мирзов (Макаров, 67), Маргасов, Буйволов, Дугалич, Чернов, Погребняк (Труич, 34), Полетанович (Палиенко, 82).

Голы: 1:0 — Зе Луиш (62), 1:1 — Галиулин (89).

Предупреждения: Галиулин (4), Зобнин (36), Буйволов (82).

Серия пенальти: 1:0 — Луис Адриано, 1:0 — Дугалич (вратарь), 2:0 — Комбаров, 2:1 — Галиулин, 2:1 — Фернандо (вратарь), 2:2 — Труич, 3:2 — Зе Луиш, 3:3 — Жигулев, 4:3 — Промес, 4:4 — Жигалов, 4:4 — Глушаков (вратарь), 4:5 — Нуну Роша.

24 (13) удары (в створ) 7 (5)

19 фолы 21

12 угловые 3

4 офсайды 1

56 % владение мячом 44

«Спартак» проиграл в важном матче чемпионата «Уралу», «Локомотив» лидирует в РФПЛ с отрывом в пять очков. Поэтому, «красно-белым» нужно было настраивать на Кубок. Встреча против «Тосно» вышла напряженной. Команды играли на равных, но подопечные Массимо Карреры выглядели немного лучше. Вышедший на замену Зе Луиш на 62-й минуте прекрасным ударом поразил ворота Давида Юрченко. Казалось бы, все, «Спартак» в финале. Но команда из Санкт-Петербурга дала отпор Москве. На 89-й минуте Вагиз Галиулин забил шикарный гол, и перевел игру в овертайм. В дополнительном тайме «Спартак» давил, но вратарь «Тосно» творил чудо, и игра перешла в серию пенальти. Здесь питерская команда оказалась сильнее. Теперь в финале Кубка России «Тосно» встретится с «Авангардом», который победил в другом полуфинале «Шинник».

Фото: Твиттер «Спартака»

Источник: Еженедельник «Футбол»