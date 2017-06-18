Кубок конфедераций-2017. Португалия и Мексика выдали зрелищную ничью

В группе А состоялся второй матч. Португалия и Мексика сыграли вничью.

Кубок конфедераций-2017. Группа А, 1-й тур.

ПОРТУГАЛИЯ —МЕКСИКА 2:2 (1:1)

Казань. 18 июня.

Стадион: «Казань Арена». 34 372 зрителя.

Судья: Нестор Питана (Аргентина)

Португалия: Патрисиу, Пепе, Геррейро, Фонте, Седрик, Моутинью (Cилва, 60), Карвалью, Гомеш, Роналду, Нани (Мартинс, 59), Куарежма.

Мексика: Очоа, Сальседо (Араухо, 67), Рейес, Лаюн, Морено, Хонатан дос Сантос, Эррера, Гуардадо, Хименес (Перальта, 79), Вела( дос Сантос, 57), Хавьер Эрнандес.

Голы: 1:0 — Куарежма (35), 1:1 — Эрнандес (42), 2:1 — Седрик, 2:2 — Морено (90).

Предупреждения: Силва (70), Гуардадо (76), Гомеш (90)

10 (5) удары (в створ) 11 (3)

2 угловые 3

3 офсайды 1

14 фолы 14

41 % владения мячом 59

В Казани Мексика и Португалия устроили настоящий концерт. Матч получился зрелищным, с обилием голевых моментов. А еще на этом матче впервые в истории ФИФА была использована система видеоповторов. Итоговая ничья 2:2 сыграла на руку сборной России, ведь теперь команда Черчесова единоличный лидер группы.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»