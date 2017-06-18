Кубок конфедераций-2017. Португалия и Мексика выдали зрелищную ничью

Автор: Евгений Морозов 0

 

В группе А состоялся второй матч. Португалия и Мексика сыграли вничью. 

Кубок конфедераций-2017. Группа А, 1-й тур.
ПОРТУГАЛИЯ —МЕКСИКА  2:2 (1:1)
Казань. 18 июня.
Стадион: «Казань Арена». 34 372 зрителя.
Судья: Нестор Питана (Аргентина)

Португалия: Патрисиу, Пепе, Геррейро, Фонте, Седрик, Моутинью (Cилва, 60), Карвалью, Гомеш, Роналду, Нани (Мартинс, 59), Куарежма.
Мексика: Очоа, Сальседо (Араухо, 67), Рейес, Лаюн, Морено, Хонатан дос Сантос, Эррера, Гуардадо, Хименес (Перальта, 79), Вела( дос Сантос, 57), Хавьер Эрнандес.

Голы: 1:0 — Куарежма (35), 1:1 — Эрнандес (42), 2:1 — Седрик, 2:2 — Морено (90).
Предупреждения: Силва (70), Гуардадо (76), Гомеш (90)

10 (5) удары (в створ) 11 (3)
2 угловые 3
офсайды 1
14 фолы 14
41 % владения мячом 59

В Казани Мексика и Португалия устроили настоящий концерт. Матч получился зрелищным, с обилием голевых моментов. А еще на этом матче впервые в истории ФИФА была использована система видеоповторов. Итоговая ничья 2:2 сыграла на руку сборной России, ведь теперь команда Черчесова единоличный лидер группы.

Фото: Global Look Press
Источник: Еженедельник «Футбол»

Поделиться:

Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Криштиану Роналду

В центре Казани появилось граффити с изображением Криштиану Роналду

Эдерсон

«Бенфика» продала Эдерсона Мораеса «Манчестер Сити» за 40 млн евро

Реал

«Реал» выиграл Лигу чемпионов, состав сборной Чили на Кубок конфедераций. Главные новости дня

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 